Son Dakika Haberleri: Önce Kavga Ettiler, Sonra Pansiyonu Yaktılar

Önce Kavga Ettiler, Sonra Pansiyonu Yaktılar

31 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, pansiyonda kalan kız öğrencilerin kavga ettiklten sonra kaldıkları odadaki yatakları ateşe verdikleri iddia edildi.

Önce Kavga Ettiler, Sonra Pansiyonu Yaktılar, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, pansiyonda kalan kız öğrencilerin kavga ettiklten sonra kaldıkları odadaki yatakları ateşe verdikleri iddia edildi.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Girne Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, öğrencilerden bazıları ikinci katta bulunan iki ayrı odadaki yatak ve yastıkları ateşe verdi. Pansiyon görevlilerinin dumanları fark edip yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pansiyon kısa sürede tahliye edilirken, yangın endişe yarattı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın binanın alt katı ve çevre binalara sıçramadan söndürüldü. İki odada da maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili polis yatakları ateşe verdikleri iddia edilen iki kız öğrencinin ifadesine başvurdu. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Aydın, kavga, Güncel
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