Son Dakika Haberleri: Önce kaybolduğu sonra annesini bulduğu için ağladı
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Önce kaybolduğu sonra annesini bulduğu için ağladı

1 saat önce

DENİZLİ'de annesini kaybeden 6 yaşındaki İran uyruklu Vahap Hariri, ağlayarak kent meydanında görev yapan polisten yardım istedi.

Önce kaybolduğu sonra annesini bulduğu için ağladı, System.String[]
DENİZLİ'de annesini kaybeden 6 yaşındaki İran uyruklu Vahap Hariri, ağlayarak kent meydanında görev yapan polisten yardım istedi. Polisler tarafından annesi bulunan çocuk bu kez de sevinç gözyaşı döktü.
Denizli'deki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda annesi ile gezintiye çıkan İran uyruklu Vahap Hariri, alışveriş yaptıkları bir mağazanın çıkışında annesini kaybetti. Çevresinde annesini bulamadığı için ağlayan çocuk, şehrin simgesi olan horoz heykeli önünde görevli trafik polisi Zeynel Abidin Şentürk'ün yanına giderek yardım istedi. Şentürk ve ekip arkadaşları, ağlayan çocuğu önce sakinleştirdi, ardından da annesinin bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 15 dakikalık bir çaba sonucu çocuğun annesine ulaştı. Hariri, yanına getirilen annesini görür görmez, koşup boynuna sarılarak bu defa sevinç gözyaşı döktü. Oğluna kavuşan İranlı anne ve oğlu polislere teşekkür edip, el ele tutuşarak uzaklaştı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
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