Son Dakika Haberleri: Önce Kaza, Ardından Kavga

Önce Kaza, Ardından Kavga

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, otomobiliyle 2 araca çarptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, otomobiliyle 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Kaza, Kükürtlü Mahallesi Sırameşeler Metro Civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 16 SRZ 01 plakalı otomobilin sürücüsü E.U., ana cadde üzerinde makas atarak ilerlerken bir anda kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikametteki 16 S 0030 plakalı servis minibüsüne, daha sonra 16 AV 168 plakalı otomobile çarptı. Kazada 16 AV 168 plakalı otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KAZADAN SONRA YUMRUKLAR KONUŞTU"

Kaza sonrasında sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, taraflar arasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin biber gazı sıkarak ayırdığı kavga sonucu, alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.U. ve aynı otomobildeki kardeşi E.U. yaralandı. Güçlükle sakinleştirilen olayda, ağabey ve kardeşi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazadan dolayı Ankara Yolunda trafik yaklaşık 1 saat çift şeritten sağlanırken, kazada hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, kavga, 3. Sayfa
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