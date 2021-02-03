Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi - Son Dakika

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Görüntüler, dün akşam İstanbul Beylikdüzü'nde kaydedildi. Taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın 4 kişi aşağıya indi. Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı. Bir kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciyi tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı.

SÖZLERİNİ DUYUNCA YENİDEN SALDIRDILAR

Bu sırada kaza nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünün şoförü ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflar ayrılırken, taksicinin "1 kişiye 3 kişi saldırır mı?" demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anları İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.