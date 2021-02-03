Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi - Son Dakika

Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi

03.02.2021 09:47

Beylikdüzü'nde taksiyle panelvan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsten inen 3 kişi, taksiciyi darp etti. Dakikalar süren kavgada taraflar ayrılırken, taksicinin "1 kişiye 3 kişi saldırır mı?" demesi üzerine olay yeniden büyüdü.

Görüntüler, dün akşam İstanbul Beylikdüzü'nde kaydedildi. Taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın 4 kişi aşağıya indi. Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı. Bir kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciyi tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı.

SÖZLERİNİ DUYUNCA YENİDEN SALDIRDILAR

Bu sırada kaza nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünün şoförü ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflar ayrılırken, taksicinin "1 kişiye 3 kişi saldırır mı?" demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anları İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi

Beylikdüzü, Minibüs, kavga, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerine ABD'den yanıt: Bütünüyle yanlış Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Beni küpelerimle gömün Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Beni küpelerimle gömün         
09:13
Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakayı ele verdi: Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakayı ele verdi: Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum         
08:38
Bir kentimizde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı! Ekipler 1 saatte 15 metre yol açabiliyor Bir kentimizde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı! Ekipler 1 saatte 15 metre yol açabiliyor         
08:30
İşkenceci kocasını öldüren Melek'ten duygulandıran mesaj: 27 gündür dayak yemedim İşkenceci kocasını öldüren Melek'ten duygulandıran mesaj: 27 gündür dayak yemedim         
08:08
Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi         
05:43
8. kattan atlayan kadın yaşam mücadelesi veriyor! Olayı, evde olduğu öne sürülen sevgili aydınlatacak 8. kattan atlayan kadın yaşam mücadelesi veriyor! Olayı, evde olduğu öne sürülen sevgili aydınlatacak         
03:39
Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti         
22:30
Merve Boluğur ile Enes Batur'un sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister Merve Boluğur ile Enes Batur'un sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister         
21:08
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil, 150 yıl önce bugün vefat etti Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil, 150 yıl önce bugün vefat etti         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 09:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei