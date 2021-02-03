Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi - Son Dakika

Görüntüler, dün akşam İstanbul Beylikdüzü'nde kaydedildi. Taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın 4 kişi aşağıya indi. Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı. Bir kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciyi tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı.
Bu sırada kaza nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünün şoförü ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflar ayrılırken, taksicinin "1 kişiye 3 kişi saldırır mı?" demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anları İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: DHA
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