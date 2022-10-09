Önce kaza yaptı sonra kaçtı - Son Dakika
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Önce kaza yaptı sonra kaçtı

09.10.2022 11:01
Önce kaza yaptı sonra kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan sürücü, ekipler gelmeden olay yerinden kaçtı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan sürücü, ekipler gelmeden olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Fransız Tatil Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ABV 335 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek takla attı. Meydana gelen tek taraflı kazada otomobil ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler araç içerisinde kimsenin olmadığını fark etti. Bölgede ve araç içerisinde yapılan araştırmada araç sürücüsünün Y.E. olduğu ve ekipler gelmeden olay yerini terk ettiği tespit edildi.

Kazada herhangi bir sıkışma ya da yaralı olmaması üzerine ekipler normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce kaza yaptı sonra kaçtı - Son Dakika

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