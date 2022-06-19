Önce kaza yaptı, sonra yardıma gelen polise yumruk attı - Son Dakika
Üye Girişi

Önce kaza yaptı, sonra yardıma gelen polise yumruk attı

19.06.2022 11:26

Önce kaza yaptı, sonra yardıma gelen polise yumruk attı Edirne'de kaza yapan otomobil sürücüsü polislere saldırdı, 1 polis memuru yaralandı.

Önce kaza yaptı, sonra yardıma gelen polise yumruk attı

EDİRNE - Edirne'de kaza yapan otomobil sürücüsü polislere saldırdı, 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesinde 22 LH 050 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce evin duvarına çarptı. Kontrolünü alamayan otomobil, ardından bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpıp yan döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 113 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir trafik polis olaya müdahale etmek isterken T.Ş. adlı otomobil sürücüsü polise yumruk attı.

Yaralanan polis 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken saldırgan sürücü gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce kaza yaptı, sonra yardıma gelen polise yumruk attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:40:46. #1.11#
SON DAKİKA: Önce kaza yaptı, sonra yardıma gelen polise yumruk attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement