Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı - Son Dakika

Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde iki caddenin kesiştiği noktada kazaya karışan bir araç, daha sonra yol kenarında park halindeki aracının yanında bulunan başka bir vatandaşa çarpıp olay yerinden kaçtı.

Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde iki caddenin kesiştiği noktada kazaya karışan bir araç, daha sonra yol kenarında park halindeki aracının yanında bulunan başka bir vatandaşa çarpıp olay yerinden kaçtı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 288 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 288 sokakta seyir halinde olan Ali Eskici idaresindeki 35 AT 4367 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 288 sokağın kesiştiği noktadan geçmek isterken, cadde üzerinde seyreden ve plakası tespit edilemeyen bir araçla çarpıştı. Daha sonra kazaya karışan, aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve plakası tespit edilemeyen otomobil, aynı noktada park halindeki 35 JR 434 plakalı aracının yanından bulunan Yusuf Tura'ya çarpıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 35 AT 4367 plakalı otomobil sürücüsü yara almazken, olay yerinden kaçan otomobilin çarptığı Yusuf Tura yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tura, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaçışı uzun sürmedi


Öte yandan kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edildi. Kısa sürede kazaya karıştığı araç ile birlikte yakalanan sürücü, işlemlerin yapılması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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