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Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı - Son Dakika

Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı

20.07.2021 11:44
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı, System.String[]

Manavgat'ta 2 gün önce eşi S.G.'nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan genç adam, ormanlık alanda asılı olarak bulundu. Genç adamın ölümü öncesinde selfie çekip kaynanasına gönderdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Mahalle muhtarının şüphelenerek durumu ekiplere bildirmesiyle başlatılan arama çalışmaları sonucu ulaşılan genç adamın cansız bedeni, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde edinilen bilgiye göre 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.'nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan 29 yaşındaki Ahmet Gönen dün akşamüzeri bisikleti ile Hatipler Mezarlığına geldi ve yürüyerek mezarlığın diğer tarafındaki ormanlık alana gitti.

KAYINVALİDESİNE FOTOĞRAF ATIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Burada özçekim yapıp kayınvalidesine gönderen ve intihar edeceğini söyleyen Gönen'in mesajı üzerine durumdan haberdar edilen mahalle muhtarı Ahmet Aksoy, komşuları uyararak Gönen'i arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ AĞACA ASILI BULUNDU

Gönen saat 20:00 sıralarında çam ağacına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gönen'in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Jandarma, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı - Son Dakika


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