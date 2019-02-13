Önce Kendisi, Sonra Şapkası Sudan Çıkartıldı
7 saat önce
Eskişehir'de intihar etmek için Porsuk Çayı'na atlayan yaşlı adam çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Eskişehir
'de intihar etmek için Porsuk
Çayı'na atlayan yaşlı adam çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Belediye ekipleri de yaşlı adamın suya düşen şapkasını sudan çıkardı.
Edinilen bilgilere göre olay, Arifiye
Mahallesi Köprübaşı
mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde köprü demirleri üzerinden Porsuk Çayı'na iddialara göre intihar etmek için atlayan B.Ö. (69) çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi. Sudan
çıkarılmasının ardından soğuğun etkisiyle titreyen yaşlı adama sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Gerekli kontrollerin yapılması için ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen B.Ö.'nün suya düşen şapkası belediye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:27 Kaynak: İHA
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