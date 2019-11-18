Son Dakika Haberleri: Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar
Son Dakika Spor Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar - Son Dakika Spor

Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat Belediyesince açılan ve faaliyetlerine devam eden Futbol Okulu'nda öğrencileri kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için antrenmana başlamadan önce 10 dakika kitap okuyorlar.

Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat Belediyesince açılan ve faaliyetlerine devam eden Futbol Okulu'nda öğrencileri kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için antrenmana başlamadan önce 10 dakika kitap okuyorlar.


Çeşitli branşlarda ve yaşlardaki öğrenciler, spor eğitmenleri eşliğinde önce zihinlerini ardından da bedenlerini çalıştırıyorlar.


Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 150 öğrencisi bulunan Futbol Okulunda yapılan bu uygulama sporun yanında eğitime de önem verildiğinin bir göstergesi. Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kitap okuma alışkanlığının öğrencilerin hem eğitim hayatına hem de spor hayatına önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi. Ekim "Amacımız gençlerin bedensel eğitimlerinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel eğitimlerine de destek olmak. Antrenman öncesi gençlere kitap okutarak onlara bu alışkanlığı kazandırmak veonların kelime dağarcığını arttırarak ufuklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri, tam donanımlı hayata hazırlanmaları, vatanı ve milletini seven bireyler olarak yetişmesinin her şeyden önemli olduğunun bilincindeyiz. Belediyemizin imkanları ölçüsünde gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu alanda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı
Andorra maçı sonrası Şenol Güneş'ten mesaj: Herkese kapımız açık Başarının adı Şenol Güneş! Denizli ve Terim'i geride bıraktı Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]