Son Dakika Haberleri: Önce Kitap Okuyup Sonra Ders İşliyorlar

Önce Kitap Okuyup Sonra Ders İşliyorlar

39 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulunda, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla okul idaresi tarafından eğitim yılı başlangıcından itibaren her gün öğrenciler ve öğretmenler güne 1 saat kitap okuyarak başlıyor.

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Malatya'nın Darende ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulunda, çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla okul idaresi tarafından eğitim yılı başlangıcından itibaren her gün öğrenciler ve öğretmenler güne 1 saat kitap okuyarak başlıyor.

Etkinlik için okul kütüphanesi ve ilçe halk kütüphanesinden faydalanılırken, 97 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlangıcından bu yana 105 günde 3 bin 400 kitap okundu.

Okul müdürü Mehmet Uçaralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı teşvik etmenin yanı sıra mevcut eğitim sisteminde, öğrencilerin anlama ve kavrama becerilerinin geliştirilmesine katkı sunan bir kitap okuma projesi düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin süreç içerisinde ifade, sunum, analitik düşünme ve beceri kabiliyetlerinin gelişmesinde gözle görülür değişiklikler olduğunu kaydeden Uçaralp, "Okulumuzda yer yıl düzenlediğimiz okuma programını değiştirerek bu yıl beslenme ve ilk dersi kitap okuma olarak düzenledik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dersle başlamayıp ilk 1 saat kitap okuyor. Şu anki eğitim sisteminde Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler derslerinden çıkan sorular, okuduğunu anlamaya yönelik sorulardır. Bu nedenle okuma programımızın etkisi çok güzel olmuştur." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Aziz Öncel de okulda önceliğin kitap okumak olduğuna değinerek, etkinliği başlatma nedenlerinin, öğrencilerde 'okuduğunu anlayamama' sorununun sıkça görülmesi olduğunu söyledi.

Yaptıkları uygulama sonrası çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirten Öncel, şöyle konuştu:

"Bu uygulamamız çok başarılı oldu. Çocukları kitaplardan sınav yapmadık, çocuklarla birlikte kitap okuyup velilerine birlikte sunumlar yaptık. Bunların sonucunda da çocuklarımız kitaplara daha bir aşkla sarıldı. Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarlarını okudular. Bu sayede öğrencilerimiz dünyayı tanıma fırsatı buldu."

"Ailem kitap yetiştiremiyor"

Okulun 3. sınıf öğrencilerinden Mesut Karagülle, okulun başladığı günden bu yana 43 kitap okuduğunu söyledi.

Kitap okumanın kendisi için artık bir tutku olduğunu dile getiren Karagülle, rüyasında arkadaşları ile birlikte kitap okuduğunu ayrıca en sevdiği yazarlarla konuştuğunu sözlerine ekledi.

3. Sınıf öğrencisi Zeynep Yusra Osmanoğlu da her sabah okuyarak eğitime başlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "35 kitap okudum. Bilgili ve maceracı kitapları okumayı seviyorum. Ailem bana kitap yetiştiremiyor, evimizde çok az kitap kaldı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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