Önce Kız Arkadaşını, Ardından Kendini Öldürdü
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, daha sonra intihar etti.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, daha sonra intihar etti.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi
bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barlar sokağında meydan geldi. Bir barda oturan F.T.'nin (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), belindeki tabancayı çıkararak yakın mesafeden F.T.'ye 7 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı kafasına sıkan İncedayı intihar etti. Haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis
ekipleri, İncedayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kadını ise özel bir hastaneye kaldırdı. F.T. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:36 Kaynak: İHA
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