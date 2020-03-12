Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından ormana gidip intihar etti - Son Dakika

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından ormana gidip intihar etti

İSTANBUL - Pendik'te bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadını evde boğarak öldürdü, ardından ormanlık alana giderek intihar etti. Şahsın ağaca asılı cansız bedeni polis tarafından bulunurken, olayla ilgili geniş çağlı çalışma başlatıldı.

Pendik'te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Esenler Mahallesinde bulunan bir adreste Pınar A.isimli şahıs iple boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Hacı Ahmet A. isimli şüpheli şahıs, polisin arama çalışmaları sırasında Ertuğrulgazi Mahallesi Aydos ormanı içerisinde iple kendisini ağaca asarak intihar etmiş halde bulundu. Şahsın öldürdüğü kadın şahıs ile sevgili olduğu iddia edilirken, cinayeti neden işlediği ise henüz bilinmiyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.