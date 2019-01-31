Son Dakika Haberleri: Önce Kız Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu

Önce Kız Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Önce Kız Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi daha sonra intihar etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barlar sokağında meydan geldi.

Bir barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44) belindeki tabancayı çıkararak yakın mesafeden Tangaz'a 7 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı kafasına sıkan İncedayı intihar etti.

Haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, İncedayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tangaz'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı.

Tangaz'ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra da kendisini vurduğu görülüyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa
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