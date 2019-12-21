Önce kız kardeşinin böbreği sonra da yeğeninin karaciğeriyle can buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önce kız kardeşinin böbreği sonra da yeğeninin karaciğeriyle can buldu - Son Dakika

Önce kız kardeşinin böbreği sonra da yeğeninin karaciğeriyle can buldu

6 saat önce

Erzurum'da 21 yıl önce kız kardeşinden nakledilen böbrekle şifa bulan ancak zamanla karaciğer yetmezliği de gelişen Kamil Üzel, yeğeni Ayşe Öztutar'dan alınan karaciğer dokusuyla hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Önce kız kardeşinin böbreği sonra da yeğeninin karaciğeriyle can buldu, System.String[]

Erzurum'da 21 yıl önce kız kardeşinden nakledilen böbrekle şifa bulan ancak zamanla karaciğer yetmezliği de gelişen Kamil Üzel, yeğeni Ayşe Öztutar'dan alınan karaciğer dokusuyla hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 21 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan 3 çocuk babası Kamil Üzen, kız kardeşi Hacer Çelik'den nakledilen organla yaşama tutundu.

Bir süre önce vücudundaki şişlik nedeniyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine başvuran Üzel'e karaciğer yetmezliğine bağlı siroz tanısı konuldu.

Üzel ailesinin fertleri bu kez karaciğer bağışı için tetkik yaptırdı.

Kardeşi ve yeğeni organ bağışıyla hayata bağladı

Karaciğeri nakle uygun görülen Üzel'in yeğeni 34 yaşındaki Ayşe Öztaş'tan alınan doku, hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından başarıyla nakledildi.

Kız kardeşinin böbreği ve yeğeninin de karaciğeri sayesinde can bulan Üzel, sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Kamil Üzel, büyük fedakarlık yapan aile fertlerine teşekkür etti.

Üzel, "Aileden organları topluyorum. Aileden birinin organını vücudunuzda taşımak anlatılmaz bir duygu. Nakil sonrası yeğenime sevgim kat kat çoğaldı, öz kızım gibi oldu. Yeğenim ve eşine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Üzel, toplumda organ bağışının az olduğuna ve çok sayıda insanın organ nakli beklediğine işaret ederek, vatandaşlardan organ bağışlayıp hayat kurtarmalarını istedi.

"Amcama olan sevgim arttı"

Ayşe Öztutar da amcasına organ bağışladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Amcamı hasta halde gördüğümüzde çok üzülüyorduk. Organ bağışçısı olmak ve başkasını hayat bağlamak en güzel duygu ve mutluluk. Gözümü kırpmadan bağış yaptım, Nakilden sonra amcama sevgim arttı." dedi.

Öztutar, herkesin organ bağışı yaparak hayat kurtarması çağrısı yaptı.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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