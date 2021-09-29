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Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler - Son Dakika

Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler

29.09.2021 15:21
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler, System.String[]

Gaziantep'te okuldan eve dönen 8'inci sınıf öğrencisini kaçırma girişiminde bulundukları iddia edilen şahıslar, olay üzerine kendilerini şikayet eden kızın babası, annesi ve kardeşlerini iş yerini basarak darp etti.

Gaziantep'te okuldan eve dönen 8'inci sınıf öğrencisini kaçırma girişiminde bulundukları iddia edilen şahıslar, olay üzerine kendilerini şikayet eden kızın babası, annesi ve kardeşlerini iş yerini basarak darp etti. Şahıslar iş yerine de tüfekle ateş ederken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 şahıs, okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki B.N.A.'yı bir süre takip ederek kaçırmak istedi. Durumu fark eden küçük kız, bir iş yerine sığınarak babası İsmail A.'yı aradı. Olay yerine gelen baba İsmail A., kızının anlattıklarından sonra polis ekiplerine şikayette bulundu.

13 yaşındaki kızı önce takip ettiler, sonra kaçırmak istediler

13 Eylül'de otomobille yanına gelen 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi, şüpheliler amacına ulaşamadı. B.N.A'nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi suçlamaları reddederek serbest kaldı. 5 gün sonra şüphelilerden 2'si kaçırılmak istenen B.N.A.'nın babası, annesi ve kardeşlerini araç yıkama işi yaptıkları iş yerinin önünde dövdü. Daha sonra da iş yerine tüfekle ateş açıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri plakası tespit edilen aracın Erdinç D.'ye ait olduğunu belirledi. Çalışmalarını genişleten ekipler, Erdinç D. ile beraberindeki Cemalettin O. ve Halil A.'nın yerini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasında suçlamaları reddeden 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İş yerini basıp aileye saldırdılar, güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp sorguya çekilmelerini içine sindiremeyen şahıslar Halil A. ile Cemalettin O., birkaç gün sonra baba İsmail A 'nın iş yerini bastı. Şüpheli şahıslar, iş yeri önündeki baba İsmail A. ile eşi ve 2 çocuğuna tekme, tokat ve iş yeri önündeki tahta sandalyeler ile saldırdı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından görüntüler ile birlikte polise başvuran İsmail A., şahıslardan şikayetçi oldu.

Şahıslar serbest kaldı, İsmail A.'nın iş yeri kurşunlandı

Gözaltına alınan şüpheliler şahıslar, kendilerine iftira atıldığını ve bu yüzden aile ile tartıştıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan ve öfkesi dinmeyen şahıslar, bu kez de aileye ait iş yerine tüfekle ateş etti. Saldırıda kapalı olan iş yerine ve yanındaki bir başka iş yerine çok sayıda saçma isabet etti. Yaşanan olayın ardından bir kez daha polise başvuran İsmail A., daha önce kızını kaçırmaya çalışan şahıslar tarafından şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiğini ve kurşunlama olayının da göz dağı verilmesi için aynı şahıslar tarafından yapılmış olabileceğini ifade etti.

Saldırıya uğrayan baba o anları anlattı

Olayın ardından açıklamalarda bulunan ve yaşadıkları olayı anlatan İsmail A., "Bundan 20 gün önce 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi olan kızımı kaçırmaya çalıştılar. Biz de olay sonrası polise bilgi verdik, başvuruda bulunduk. Aracın plakalarını falan verdik. Sonrasında şahıslar bulundu ama savcılık şahısları serbest bıraktı. Olaydan 10 gün sonra ise yine kızımı kaçırmaya çalıştılar. Sonrasında biz yine müracaatta bulunduk ve şikayet ettik şahısları. Bu olaylardan sonra şikayet ettiğim için şahıslar dükkanımızı bastı, bizi darp ettiler. Gecenin bir yarısı iş yerimizi kurşunladılar. Saldırı olayı kamera kayıtlarında da var zaten. İki kişi geliyor işyerimize, biz de ailecek işyerindeydik. Geldiler işyerimize saldırdılar, bizi darp ettiler. O sırada kavga ettik, bize bayağı bir sıkıntı verdiler. O olaydan 2 gün sonra da gecenin bir yarısı iş yerimizi kurşunladılar. Bu insanların benimle, ailemle alıp veremediği nedir bilmiyorum. Ben buradan Savcı beye, emniyet müdürüne, valimize sesleniyorum. Bu olayın araştırılması gerekiyor. Bu olayı çözmeleri gerekiyor, bunu talep ediyoruz. Bu şahıslar neden ve ne için bana ve aileme saldırıyorlar, benle bir alacakları verecekleri yok. Sıkıntıları bensem benle uğrasınlar ama benim ailemi rahat bıraksınlar. Olay sırasında kafama sandalye ile vurdular, kollarımda yaralar oluştu. Eşimi darp ettiler, çocuklarımı darp ettiler. Doktor raporu aldık. Gerekli evrakları da emniyete teslim ettik" dedi.

"Beni kaçırmak istediler, çok korktum"

Olayın mağdurlarından olan ve şahısların kendisini kaçırmaya çalıştığını anlatan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi B.N.A ise yaşadıklarını anlatarak, "Beni iki kez kaçırmaya çalıştılar. En son okul çıkışı beni bir aracın takip ettiğini hissettim. Yolumu değiştirdim ama takibe devam ettiler. Fotoğrafımı çekmeye çalıştılar. Sonra da beni babama götüreceklerini söylediler ve arabaya bindirmek istediler. Korkup kaçtım. Sonrasında bir iş yerine sığındım. Orada babamı arayıp durumu söyledim. Babam da olduğum yere geldi. Polise şikayetçi ettik. Sonrasında da babamın iş yerine gelerek hepimize saldırdılar. O olaydan sonra çok korktum. Bu nedenle doğru düzgün okula gidemiyorum. Bu olayın çözülmesini istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler
Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler

Gaziantep, Şahinbey, Eylül, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler - Son Dakika
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