Önce komşusunun evini yaktı, sonra kendini yakmak istedi! Özel harekat polisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Önce komşusunun evini yaktı, sonra kendini yakmak istedi! Özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

08.07.2022 13:40

Adana'da komşusunun evini yakan bir kişi daha sonrada da kendini yakmak isteyince özel harekat polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Ekipler, evin kapısını koçbaşıyla kırıp kadını gözaltına aldı.

Adana'da Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.'nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.'nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İKNA EDİLEMEYİNCE POLİS GELDİ

Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi.

KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDILAR

Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı. Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce komşusunun evini yaktı, sonra kendini yakmak istedi! Özel harekat polisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce komşusunun evini yaktı, sonra kendini yakmak istedi! Özel harekat polisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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