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Önce kontrol etti sonra alıp götürdü - Son Dakika

Önce kontrol etti sonra alıp götürdü

15.02.2022 14:02
Önce kontrol etti sonra alıp götürdü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir aktara gelen yaşlı kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra bir teneke zeytin yağını çalıp götürdü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir aktara gelen yaşlı kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra bir teneke zeytin yağını çalıp götürdü. Yaşlı kadının gayet rahat tavırlarla gerçekleştirdiği hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Sarayköy Caddesi'nde bulunan bir aktarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerde cadde üzerinde faaliyet gösteren aktara gelen yaşlı kadın, çevreyi kontrol ederek dolaştığı sırada gözüne yağ tenekesini kestirdi. Önce çevreyi ardından yağ tenekesini kontrol eden yaşlı kadın, soğukkanlı bir tavırla yağ tenekesini alarak bölgeden ayrılarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi dışarıdaki ürünlerini kontrol ettiği sırada bir ürünün eksil olduğunu gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ürün sahibi, yaşlı kadının bir teneke yağı alup götürdüğünü fark etti.

"Son kullanma tarihine bakıp torbasının arkasına saklayarak götürdü"

Denizli'de 50 yıldır aktar dükkanı işleten Hakkı Memişoğlu, hırsızlara tepki göstererdi. Memişoğlu, "50 yıldır aktar dükkanı işletiyoruz. Geçen Pazar arkadaşımız tek başına çalışıyordu. Teyzemiz dükkanın önüne gelip son kullanma tarihine bakıp torbasının arkasına saklayarak götürmüş. Caminin çevresinde bulunan esnaflarda bu hırsızdan dolayı mağdur oldu. Eğer teyzemiz bu hırsızlık durumunun hastalık haline getirdiyse cezasını çeksin. Ama eğer ihtiyacı varsa bizler Denizli esnafları olarak hepimiz yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu. - DENİZLİ

Önce kontrol etti sonra alıp götürdü
Önce kontrol etti sonra alıp götürdü
Önce kontrol etti sonra alıp götürdü

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Merkezefendi, Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kontrol etti sonra alıp götürdü - Son Dakika


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