Son Dakika Haberleri: Önce Kontrolü Yitirdi, Sonra Devrildi

Önce Kontrolü Yitirdi, Sonra Devrildi

15 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu kaza çevrede korkulu anlar yaşattı.

Önce Kontrolü Yitirdi, Sonra Devrildi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu kaza çevrede korkulu anlar yaşattı.

Kaza, Altaylar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Adıgüzel yönetimindeki 01 ACC 78 plakalı kamyon  kontrolden çıktı. Adıgüzel kamyonu hızını düşürüp kontrol altına almaya çalıştığı sırada yolda iki ayrı elektrik direğine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada kamyon devrildi.

Çevrede bulunan şoför Murat Adıgüzel'e yardım ederek araçtan çıkartırken, kaza yerine çekici çağrıldı. Olay yerine gelen çekici devrilen kamyonu olduğu yerden kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Güncel
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