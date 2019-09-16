Son Dakika Haberleri: Önce köpeğe, sonra duruma tepki gösteren gence taş attı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Önce köpeğe, sonra duruma tepki gösteren gence taş attı

1 saat önce

Kocaeli'de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş atan yaşlı adama sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Önce köpeğe, sonra duruma tepki gösteren gence taş attı, System.String[]

Kocaeli'de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş atan yaşlı adama sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.


Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldiği iddia edilen olayda, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam, eline aldığı taşı yerde yatan bir köpeğe attı. Olayı gören bir genç, "Dayı sen ne yapıyorsun" diyerek yaşlı adama tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren gence önce tokat atan adam, daha sonra da elindeki taşı attı. Taş, gencin sırtına isabet ederken, yaşlı adam gencin üzerine yürümeye devam etti.


Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşlı adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, yaşlı adama tepki gösterdi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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