Önce Köpeğe Tekme Attı Sonra Sopa ile Saldırdı
14 dakika önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi önce köpeğe tekme attı, ardında da hızını alamayıp sopayla dövdü.
İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi önce köpeğe tekme attı, ardında da hızını alamayıp sopayla dövdü.
Hayvana şiddet haberlerinin adresi bu kez İzmir oldu. Karabağlar ilçesi Kooperatif Evleri bölgesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay kameralara yansıdı. İnsanlık dışı görüntülerde kimliği tespit edilemeyen bir zanlı, önce köpeğe tekme atmaya başladı. Köpek, her ne kadar korkup adamdan uzaklaşmaya çalışsa da saldırgan hızını alamadı. Saldırgan bu kez de eline bir sopa alarak köpeğe vurmaya başladı.
Köpeğin, dayak sonrası sendelediği ve dayak anları da kameralarca anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin de tepkisini çekti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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