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Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika

Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti

16.02.2022 16:47

- Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti Niğde'de yaşayan Mert Özer isimli genç, kız arkadaşını korku evinde korkuttuktan sonra evlenme teklifi etti.

- Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti

NİĞDE - Niğde'de yaşayan Mert Özer isimli genç, kız arkadaşını korku evinde korkuttuktan sonra evlenme teklifi etti. Korkudan erkek arkadaşının elini bırakmayan Beste bir sonraki aşamada büyük bir sürprizle karşılaştı.

Niğde'de özel şirkette çalışan Mert Özer, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Beste'ye farklı bir konseptte evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarından yardım istedi. Teklif için ildeki korku evini seçen Mert Özer, daha sonra işletmeci Mehmet Çiftçibaşı ile görüştü. Korku evi içerisinde Mert Özer'in evlilik teklifi için hazırlık yapıldı.

İşletmeci Mehmet Çiftçibaşı, "Mert ve kız arkadaşı Beste'nin ilk önce korku tünelinin içerisinden sürünerek geçtiler. Beste hanım ikinci odada çok gerildi ve korktu. Çok korktuğu için arkadaşı dayanamadı ve bize işaret etti. Biz de hemen parti odasına aldık. Birden konfeti patlattık. Gelin hamının haberi yoktu tekliften Mert arkadaşımız da hemen diz çökerek evlilik teklifi etti ve kabul edildi. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Evlilik teklifi kabul edilen Mert daha sonra arkadaşlarıyla oyun havaları eşliğinde göbek attı.

Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti
Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti
Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti

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Evlilik, Niğde, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika


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