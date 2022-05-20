ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI - Son Dakika
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ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI

20.05.2022 15:23

SAKARYA'da kuaför Savaş Aydoğan (42), sırra kadem bastı.

SAKARYA'da kuaför Savaş Aydoğan (42), sırra kadem bastı. Olayla ilgili ifadesi alınan arkadaşı Cem Tuna da 12 gün sonra ortadan kayboldu. İki arkadaşı bulmak için arama çalışması başlatan polis, Aydoğan'ın sevgilisi Merve E.'yi (25) gözaltına aldı.

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu.

AYDOĞAN'I TERMİNALE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞ

Cemal Tuna, Savaş Aydoğan'ın, 25 Nisan'da köyde evi olan oğlu Cem'in yanına gittikten sonra kaybolduğunu söyledi. Cemal Tuna, oğlunun, Aydoğan ve Merve E.'nin işlettikleri kafeye ortak olduklarını, oğlunun kendisine Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini belirtti. Cemal Tuna, oğlu Cem'in kendisine Aydoğan'ın köydeki evine geldiğini, içtiğini ve kötü olduğunu, daha sonra Karasu ilçesi terminaline götürdüğünü ve tedavi olup gelmesini istediğini söylediğini ifade etti.

FINDIK BAHÇELERİ VE ORMANDA ARAMA YAPILDI

Polis, Savaş Aydoğan ve Cem Tuna'nın bulunması için çalışma başlattı. İki arkadaş için köpeklerle Kocaali'nin Görele Mahallesi'nde fındık bahçesi ve ormanlarda arama yapıldı.

BORÇLARI NEDENİYLE KAÇTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Dün, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Aydoğan ile 6 yıldır birlikte olan Merve E.'yi gözaltına aldı. Merve E. ifadesinde, Savaş Aydoğan'ın borçları olduğunu, kaçıp gittiğini düşündüğünü söyledi. Merve E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI
ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI
ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI
ÖNCE KUAFÖR, ARDINDAN DA İFADESİ ALINAN ARKADAŞI SIRRA KADEM BASTI

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Kaynak: DHA

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