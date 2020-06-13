Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar - Son Dakika

Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar

Adana'da küçük kızlarını darp eden aile, olayı haber yapmak için mahalleye giden İHA muhabirlerine saldırıp darp etti, ardından fotoğraf makinelerini gasp edip kırdılar.

Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar, System.String[]

Adana'da küçük kızlarını darp eden aile, olayı haber yapmak için mahalleye giden İHA muhabirlerine saldırıp darp etti, ardından fotoğraf makinelerini gasp edip kırdılar. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken muhabirler aile hakkında şikayetçi oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30069 Sokak'ta meydana geldi. Polis telsizinden 'Küçük bir kız ailesi tarafından darp edilmiş, şikayetçi' anonsu geçmesi üzerine İHA Adana bürosunda görevli Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay, olayı haber yapmak üzere sokağa gitti. Bu sırada polis ekipleri, olay yerinde ailenin yanında beklerken muhabirler araçlarından inip fotoğraf makinesi ve kameralarını aldığı sırada darp edilen küçük kızın ablası Menife S., gazetecilere önce 'Ne çekiyorsunuz adiler. Sizi gebertirim' diyerek hakaret etti, ardından cep telefonu ve terlik fırlattı.

Bunun üzerine muhabir geri çekilerek olay yerinden uzaklaşırken Menife S., 'O kamerayı kapat, kırarım' diyerek birden muhabirin üzerine koşmaya başladı. Yaklaşık 100 metre koşan kadın, muhabire tekrar terlik fırlatıp sırtına defalarca yumruk attı ve elindeki fotoğraf makinesini zorla alarak kırdı. Fotoğraf makinesinin kırılması üzerine olay yerine gelip Menife S.'yi sakinleştirmeye çalışan kadın gazeteci de darp edilerek elinden yaralandı.

Gazeteciler işlem yapmak için olay yerine polis ekibi istemesinin ardından sinirlenen Menife S.'nin annesi Yüksel S.'de kızının telefonunun çalındığını söyleyip gazetecileri hırsızlıkla suçladı. Telefonun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından alındığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri birkaç dakika sonra telefonu bulup aileye teslim etti.

2 gazeteci polisin araya girmesiyle kırılan fotoğraf makinelerini alarak önce Adana Adli Tıp Kurumundan darp raporu aldı. Raporun ardından da 5 Ocak Polis Merkezi Amirliğine giderek Menife S.'den, gazetecilere hakaret eden ve hırsızlıkla suçlayan annesi Yüksel S.'den şikayetçi oldu.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda genç kadının muhabire vurarak fotoğraf makinesini almak için hamle yaptığı, fotoğraf makinesini aldığı ve kayışından tutup sallayarak yere 2-3 defa çarpmak suretiyle makineyi kırdığı görülüyor.

Öte yandan görüntülerde, gazetecilere saldırı anında olay yerinde olan polislerin saldırıya engel olmaması olay bittikten sonra yürüyerek şahısların yanına gelmesi dikkat çekti. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti         
19:01
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi         
18:25
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi         
18:10
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik         
17:26
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı         
17:24
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı         
17:15
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım         
16:53
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi         
16:29
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı         
16:20
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu         
16:13
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu         
15:52
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı         
15:46
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 19:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]