Önce küfretti sonra tükürdü... Hava değişim iznindeki er ortalığı birbirine böyle kattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü yolcu, önce seyahat firması yetkililerine, sonra polise ve en sonunda sağlık görevlilerine zorluk çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, otogarda tartışma olduğu ihbarı üzerine polis ekibi bölgeye sevk edildi. Hava değişim izninde olan S.A.H. isimli erin, alkollü olduğu iddiasıyla firma yetkililerince otobüse alınmadığı, bunun üzerine firma görevlilerine bıçak çektiği öğrenildi. Daha sonra yazıhane yetkilileri ile de tartışan şahıs polis ekipleri tarafından zabtedildi. Yanında bulunan bıçak ve biber gazını üst aramasında kendi rızası ile teslim etti. Polis merkezine götürülmek istenen S.A.H. agresif hareketler sergileyerek polislere direnmeye başladı. Bunun üzerine ekipler şahsı kelepçeleyerek ekip otosuna bindirdi. Görevli memurlara küfürler eden şahıs daha sonra araç içinde sağa ve sola vurarak kendine zarar verdi. Bu anlar polis tarafından kamera kaydına alındı. Daha sonra Edremit Devlet Hastanesine sağlık raporu için götürülen şahsın burada da görevli polis memuruna tekme attığı iddia edildi. Rapor için alkol tespiti yapmak isteyen sağlık görevlilerine de zorluk çıkardı. Hastane sonrasında da polis merkezine getirilen S.A.H. nezarette de agresif tavırlarına ve küfürlerine devam etti. Hakkında görevli memura mukavemet, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna mukavemet iddiasıyla işlem başlatılan S.A., Altınoluk Mahallesi tarafında darp edildikten sonra köprü altına atıldığını ileri sürdü. Altınoluk yolu istikametindeki PTS kayıtlarına bakıldığı ve plakaların olmadığı öğrenilerek, soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.