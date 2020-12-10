Önce kulübe yaptı sonra define aradı - Son Dakika

Kırklareli'nde 1. serece sit alanı içerisinde bulunan arazisinde bir şahsın, önce kulübe yaptığı daha sonra içine çukur kazarak define aradığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında H.E. isimli şahsın, 1. derece sit alanı bölgesinde bulunan arazisinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda 2 adet ahşap kulübe yaptığı, ayrıca 2 adet 40 santimetre derinliğinde, 50 santimetre genişliğinde çukur kazdığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ