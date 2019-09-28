Önce Kur'an-ı Kerim okuyorlar sonra antrenmana başlıyorlar

Develi İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü Tesislerinde çocuklar, antrenmanlarına başlamadan önce Kur'an-ı Kerim ve kitap okuma etkinliği yapıyor.



Develi İlçe Spor Müdürlüğü Tesislerinde antrenmanına devam eden çocukların her cuma günü yaptıkları etkinlik, vatandaşlardan tam not alıyor. Antrenmanlarına başlamadan önce Kur'an-ı Kerim ve kitap okuyan çocuklar ardından antrenmanlarını yapıyor.



Develi İlçe Spor Müdürlüğü'nde görevli voleybol eğitmeni Sami Soysal, "Cuma günleri kitap okuma halkaları oluşturuyoruz, çocuklarımıza hem kitap okutup hem de dua ile voleybol antrenmanımıza başlıyoruz. Bugünde Mustafa Sami öğrencim bize Ayetel Kürsi okudu ve çocuklar ile voleybol antremanımıza başlamış olduk" dedi. - KAYSERİ