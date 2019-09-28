Son Dakika Haberleri: Önce Kur'an-ı Kerim okuyorlar sonra antrenmana başlıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Önce Kur'an-ı Kerim okuyorlar sonra antrenmana başlıyorlar

1 saat önce

Develi İlçe Spor Müdürlüğü Tesislerinde çocuklar, antrenmanlarına başlamadan önce Kur'an-ı Kerim ve kitap okuma etkinliği yapıyor.

Önce Kur'an-ı Kerim okuyorlar sonra antrenmana başlıyorlar, System.String[]

Develi İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü Tesislerinde çocuklar, antrenmanlarına başlamadan önce Kur'an-ı Kerim ve kitap okuma etkinliği yapıyor.


Develi İlçe Spor Müdürlüğü Tesislerinde antrenmanına devam eden çocukların her cuma günü yaptıkları etkinlik, vatandaşlardan tam not alıyor. Antrenmanlarına başlamadan önce Kur'an-ı Kerim ve kitap okuyan çocuklar ardından antrenmanlarını yapıyor.


Develi İlçe Spor Müdürlüğü'nde görevli voleybol eğitmeni Sami Soysal, "Cuma günleri kitap okuma halkaları oluşturuyoruz, çocuklarımıza hem kitap okutup hem de dua ile voleybol antrenmanımıza başlıyoruz. Bugünde Mustafa Sami öğrencim bize Ayetel Kürsi okudu ve çocuklar ile voleybol antremanımıza başlamış olduk" dedi. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler
Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:36:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önce Kur'an-ı Kerim okuyorlar sonra antrenmana başlıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]