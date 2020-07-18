Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi - Son Dakika

Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamelya demirinin içine giren kuşu belediye personeli önce kurtardı, daha sonra öpüp sevdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamelya demirinin içine giren kuşu belediye personeli önce kurtardı, daha sonra öpüp sevdi.

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı


İlçede bulunan Yakut Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, bir mahalle sakini kamelya demirinin içinden kuş sesi geldiğini fark edince durumu belediye ekiplerine haber verdi. Kamelyaya gelen Kocasinan Belediyesi'nde görevli park görevlisi Mesut Menekşe, demirin içine giren ve bir daha çıkamayan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Avunun içine aldığı kuşu öperek seven Menekşe, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.


Belediye personelinin bu hareketi de mahalle sakinlerinden takdir topladı. - KAYSERİ

Değerli Taş, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 23:10 Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
23:10
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 23:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]