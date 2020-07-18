Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi - Son Dakika

Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamelya demirinin içine giren kuşu belediye personeli önce kurtardı, daha sonra öpüp sevdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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