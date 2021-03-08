Önce Kuşadası'nda keşfetmişti, şimdi Hopa'da buldu - Son Dakika

Önce Kuşadası'nda keşfetmişti, şimdi Hopa'da buldu

08.03.2021 14:51
Önce Kuşadası'nda keşfetmişti, şimdi Hopa'da buldu, System.String[]

2020 yılında sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen bir mantar türü (Volvarille Turcia) keşfeden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu kez Artvin'in Hopa ilçesinde yine sadece Türkiye'de yetişen ultra endemik bir...

2020 yılında sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen bir mantar türü (Volvarille Turcia) keşfeden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu kez Artvin'in Hopa ilçesinde yine sadece Türkiye'de yetişen ultra endemik bir mantar türü keşfetti. Mantar, 'Pluteus Anatolicus' ismi ile tescillendi.

Hopa'daki ormanlık arazide 2014 yılında saha incelemesine çıkan Isparta ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, daha önce hiç görmediği bir mantar türü fark etti. Mantardan örnek alan Kaygusuz, 6 yıl boyunca Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Dr. Henning Knudsen, Brezilya'nın Sao Paulo Federal Enstitüsü'nden Prof. Dr. Nelson Menolli ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Türkekul ile çalışma yürüttü. Çalışma sırasında Danimarka ve Brezilya'daki laboratuvarlarda incelemelerde bulunuldu. Keşfedilen yeni türle benzer olan mantar koleksiyonları üzerinde araştırmalar yapıldı. Araştırma sonunda, toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu tespit edildi. Mantar, öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından yalnızca Türkiye'de yetiştiği için 'Pluteus Anatolicus' ismi ile tescil edildi. Kaygusuz, 2020 yılında da sadece Aydın'ın Kuşadası'nda yetiştiği için 'Volvarille Turcica' ismi ile tescillenen beyaz bir mantar türü keşfetmişti.

'Bir yenisi daha eklendi'

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir kuşakta yer aldığını belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran- Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına özgü türlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki türü bulunuyor. Bu türlerin yaklaşık yüzde 30'u yani 4 binin üzerinde olanı endemik statüsünde. Buna ek olarak, Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor. Artvin'de keşfettiğimiz 'Pluteus Anatolicus' ile bunlara bir yenisi daha eklendi" diye konuştu. - AYDIN

Önce Kuşadası'nda keşfetmişti, şimdi Hopa'da buldu
Önce Kuşadası'nda keşfetmişti, şimdi Hopa'da buldu
Önce Kuşadası'nda keşfetmişti, şimdi Hopa'da buldu

Kuşadası, Türkiye, Mantar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önce Kuşadası'nda keşfetmişti, şimdi Hopa'da buldu - Son Dakika


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