Önce kuyuya itti, sonra ateş ederek öldürdü! Alacak verecek meselesi cinayetle bitti - Son Dakika

Dün saat 02.00 sıralarında Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi'nde yaşanan olayda Akşehir ilçesinde yaşayan Ramazan Yol, evinden çıkarak eşine Doğanhisar'ın Başköy Mahallesi'ne gideceğini söyledi. Bir süre sonra Ramazan Yol'dan haber alamayan eşi durumu jandarmaya bildirdi.

ÖNCE KUYUYA ATTI, SONRA ATEŞ ETTİ

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada kayıp şahsın en son Şükrü Ö. (41) ile görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri Şükrü Ö'yü yakaladı. Şükrü Ö.'nün jandarma tarafından alınan ifadesinde, "Ramazan Yol ile aramda alacak verecek meselesi vardı. Bu yüzden Ramazan Yol'u Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde bulunan 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna ittim, ardından av tüfeği ile üzerine doğru ateş ederek öldürdüm" dediği öne sürüldü.

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER ÇIKARDI

Olayın ardından Ramazan Yol'un cesedi itfaiye tarafından su kuyusundan çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Şükrü Ö.'nün işlemleri sürüyor.