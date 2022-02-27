Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı - Son Dakika
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Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı

27.02.2022 16:22

Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı Elazığ'da bir şahıs önce tartıştığı kuzenini ardından ise kuzeninin kaçarak sığındığı bakkalı bıçakladı.

Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs önce tartıştığı kuzenini ardından ise kuzeninin kaçarak sığındığı bakkalı bıçakladı.

Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altlı üstlü aynı binada oturan kuzenler M.C. ve H.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.C. kuzeni M.C.'yi karnından ve göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası M.C., binanın girişinde bulunan bakkala sığındı. Kapıyı kapatıp yaralıya yardım etmek isterken mahalle bakkalı M.Y. de şüpheli H.C.'ın bıçak darbesiyle ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, şahıslar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı
Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı
Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı

YORUMLAR
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Elazığ, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kuzenini ardından kuzeninin sığındığı bakkalı bıçakladı - Son Dakika


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