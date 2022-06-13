Önce lastiği patladı, sonra alev aldı - Son Dakika
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Önce lastiği patladı, sonra alev aldı

13.06.2022 20:13

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan tır, alev alev yandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan tır, alev alev yandı.

Yangın, Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan 34 TY 1020 plakalı Volvo marka tırın bir anda lastiği patladı. Bunun üzerine tır şoförünün araçtan inmesiyle beraber, tırın balatalarının olduğu kısımdan duman çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istese de, tır bir anda alev aldı. Tırın yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa Uslu/İHA)

Önce lastiği patladı, sonra alev aldı
Önce lastiği patladı, sonra alev aldı
Önce lastiği patladı, sonra alev aldı
Önce lastiği patladı, sonra alev aldı
Önce lastiği patladı, sonra alev aldı
Önce lastiği patladı, sonra alev aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce lastiği patladı, sonra alev aldı - Son Dakika

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