Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı... - Son Dakika
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Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı...

23.04.2022 09:51

Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, girdiği markette kasiyerlere saldırdı, ardından ise kendini yoldan geçen arabaların önüne atladı.

Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, girdiği markette kasiyerlere saldırdı, ardından ise kendini yoldan geçen arabaların önüne atladı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamayan kadın, polis ekiplerinin kelepçe takmasıyla hastaneye kaldırdı. Ertesi gün ise kadının market çalışanlarından özür dilediği öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, ilk olarak girdiği bir markette kasiyerlere saldırırken, ardından kendisini yoldan geçen arabaların önüne attı. Çevredeki vatandaşların yolu kapatması ile kadın ezilmekten son anda kurtulurken, altına girdiği tankerden yine vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yetkililere haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının saldırısına maruz kalınca polise haber verildi. Kelepçe takılan kadın zorla hastaneye götürülerek sakinleştirildi. Olayın ertesi günü ise yine aynı yere gelen kadın, bu seferde saldırdığı esnaflardan özür dilerken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Kelepçe takarak hastaneye götürdüler"

Kadını sakinleştirmek için vatandaşlar uzun süre uğraştığını söyleyen Akın Köçer, "Dün kadının biri markete gelerek kasiyerleri rahatsız etmiş. Market çalışanları onu sakinleştirmek isterken kadın bir anda kendini yola attı. Yoldan geçen arabaları durdurdu ve zarar verdi. Hatta bir tankerin altına girdi ve vatandaşlar zorla çıkarttı. Sağlık ekipleri geldiğinde ise onlara da zarar verdi, kadını sakinleştiremediler. Kadın sürekli bağırıyordu, çağırıyordu. Sonrasında polisler geldi ve onlarda kadını sakinleştiremeyince kelepçe takarak hastaneye götürdüler. Sanırım kadının akli dengesi yerinde değildi. Kadın bağırıyordu, kendini arabaların önüne atıyordu. Yani bunları normal bir insan yapmaz" dedi.

Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı...
Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı...
Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı...
Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı...

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce market çalışanlarına saldırdı, ardından yoldan geçen arabaların önüne böyle atladı- Esenyurt'ta akli dengesi olmayan bir kadın ortalığı... - Son Dakika
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