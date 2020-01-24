Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs önce motosiklete, ardından park halinde bulunan otomobile çarptı.

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs önce motosiklete, ardından park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada araç şoförü M.K. yaralandı.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde saat 20: 30'da meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 48 AN 772 plakalı araç şoförü M.K. ilk olarak 48 DC 229 plakalı motosiklete, ardından 48 AJ 272 plakalı park halinde bulunan araca çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.K. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Orhaniye, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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