Son Dakika Haberleri: Önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılmadı
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Önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılmadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken önce motosiklet ardından ise otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılmadı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken önce motosiklet ardından ise otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza; Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nasuh Güleş'e (59) M.K.A'nın kullandığı 09 YH 332 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Güleş'e aynı güzergahtan gelen E.A yönetimindeki 09 D 9919 plakalı otomobil çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralı olarak Ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen Nasuh Güleş kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak motosiklet sürücüsü M.K.A ile otomobil sürücüsü E.G göz altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Yeni Mahalle, Didim, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
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