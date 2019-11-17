Son Dakika Haberleri: Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü
Son Dakika Güncel Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

H.D'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, Kadıpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a (66) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan kadına sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil çarptı. Daban, olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı.

Motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Daban'ın cenazesi ise Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.

Bu arada, kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü

Motosiklet, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti Yaşamını yitiren usta oyuncu Yıldız Kenter kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:16:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]