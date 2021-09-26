Önce Müslüman oldu sonra Sivas'a gelin - Son Dakika

Önce Müslüman oldu sonra Sivas'a gelin

Ukraynalı Hristiyan gelin Kristina Dziubenko Müslüman olduktan sonra Sivaslı Bekir Keskin ile dünya evine girdi

SİVAS - Ukraynalı Hristiyan gelin Kristina Dziubenko Müslüman olduktan sonra Sivaslı Bekir Keskin ile dünya evine girdi.

Bir süre önce Ukrayna'da tanışan Kristina Dziubenko ile gönül verdiği Sivaslı Bekir Keskin evlenme kararı aldı. Dziubenko Keskin ile hayatını birleştirmeden önce Sivas'ın Şarkışla ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Külliyesi Caminde düzenlenen ihtida töreninde cami imamı rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Daha sonra dini nikahları kıyılarak kendi isteğiyle Müslüman olan geline cami imamı tarafından Kuran-ı Kerim ve türban hediye edildi. Ardından Şarkışla Belediyesi nikah salonuna geçen çiftin burada resmi nikahı kıyıldı.