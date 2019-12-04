Son Dakika Haberleri: Önce namaz kıldı, ardından imamın cep telefonunu çaldı
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Önce namaz kıldı, ardından imamın cep telefonunu çaldı

6 saat önce

Önce namaz kıldı, ardından imamın cep telefonunu çaldıKonya'da camiye gelip namazın sünnetini kılan 1 kişi, cemaat ve imam namaza devam ettiği sırada odadaki imama ait cep telefonunu alıp kaçtı.

Önce namaz kıldı, ardından imamın cep telefonunu çaldı

Konya'da camiye gelip namazın sünnetini kılan 1 kişi, cemaat ve imam namaza devam ettiği sırada odadaki imama ait cep telefonunu alıp kaçtı. Bu anlar caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesinde bulunan Kazım Karabekir Camiinde meydana geldi. İddiaya göre ikindi namazı sırasında camiye gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi, namazın sünnetini kıldıktan sonra, cemaatin namaza devam etmesini bekledi. Cemaat namazın farzına başladığı sırada imam odasına yönelen şüpheli, üzerinde anahtar bulunan kapıyı açarak imam Abdurrahman İlhan'ın cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İmam Abdurrahman İlhan olayı şu sözlerle anlattı

İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farzı durduk. Farzın ikinci rekatında baktım imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiğinden. Farzı kıldıktan sonra imam odasına geldiğimde baktım telefon yok. Önce namaz kılıyor. Biz farza durduktan sonra kendisi imam odasına gidip telefonu alıyor. dedi.

Camide inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Önce namaz kıldı, ardından imamın cep telefonunu çaldı

Cemaat, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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