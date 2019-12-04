Son Dakika Haberleri: Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı
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Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

6 saat önce

KONYA'da, camide ikindi namazının sünnetini kılan kişi, ardından kalkıp girdiği imam odasındaki cep telefonunu çaldı.

Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı, System.String[]

KONYA'da, camide ikindi namazının sünnetini kılan kişi, ardından kalkıp girdiği imam odasındaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Camii'nde meydana geldi. Camiye gelen kimliği belirsiz kişi, imam ve cemaatle birlikte ikindi namazının sünnetini kılmaya başladı. Bu kişi, namaza devam eden imam Abdurrahman İlhan'ın odasına girip, cep telefonunu aldı. Şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İmam Abdurrahman İlhan, "İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farza durduk. Farzın ikinci rekatında baktım imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiği. Farzı kıldıktan sonra baktım telefon yok. Önce namaza başlıyor, sonra odaya gidip telefonu alıyor" dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
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