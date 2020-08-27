Önce nikah defteri, sonra kitap - Son Dakika

Amasya'nın Suluova İlçe Belediye Başkanı Fatih Üçok, evlenecek çiftlerin önce nikah akdini gerçekleştiriyor, ardından kitap hediye ediyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yuva kuracak çiftlerin önce nikah defterini imzalıyor, ardından aile ve evliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla Dr. Nevzat Tarhan'ın "Aile Okulu ve Evlilik" kitabını hediye ediyor. Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bu çekirdek sağlam olmazsa toplum da sağlam olmaz. Nesli yetiştiren, dolayısıyla, yetiştirdiği çocuklarla, topluma şekil veren ailedir. Biz sağlam aile yapımız, aile değerlerimizle güçlü bir toplumuz. Aile değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu vesile ile nikah akdini gerçekleştirdiğimiz çiftlerimize hemşehrimiz Dr. Nevzat Tarhan'ın 'Aile Okulu ve Evlilik' kitabını evlilik yolculuğunda çiftlere ışık tutsun diye hediye ediyoruz" dedi. - AMASYA