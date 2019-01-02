Son Dakika Haberleri: Önce Oğlumu Sonra Gözlerimi Kaybettim Ama Bir Gün Ah Etmedim"

Önce Oğlumu Sonra Gözlerimi Kaybettim Ama Bir Gün Ah Etmedim"

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehit Piyade Uzman Çavuş Yener Sunal'ın ailesini ziyaret etti.

Önce Oğlumu Sonra Gözlerimi Kaybettim Ama Bir Gün Ah Etmedim
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehit Piyade Uzman Çavuş Yener Sunal'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, Dikilitaş Mahallesi'nde yaşayan aileyle bir süre sohbet etti, onlara sabır diledi.

Şehitlerin, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda ettiğini hatırlatan Kocabıyık, "Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Şehitlik, dinimizde en büyük mertebedir. Şehidimizin bize emaneti Iraz annemiz oğlunun vefatının ardından üzüntüsünden yakalandığı hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetmiş. Onun acısı, hepimizin acısı. Devlet olarak tüm imkanlarımızla şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

1993 yılında Şırnak'ta şehit olan Sunal'ın annesi Iraz Sunal ise oğlunun vefatının ardından 25 yıl geçtiğini söyledi.

Oğlu şehit olduktan sonra üzüntüden şeker hastalığına yakalandığını dile getiren Sunal, "Kısa sürede gözlerim kapandı. Önce oğlumu sonra gözlerimi kaybettim ama bir gün ah etmedim, yeter ki vatan sağ olsun. Tüm şehitlerimiz için dua ediyorum. Aradan uzun süre geçti ama acım hiç dinmedi. Benim gibi çok anne var fakat biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra evde Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Kocabıyık daha sonra geçen yıl Kuzey Irak'ta terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Hüseyin Akar'ı evinde ziyaret etti.

Akar ile sohbet eden Vali Kocabıyık, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Vali Kocabıyık'ın ziyaretlerine, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Uşak, Piyade, Güncel
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