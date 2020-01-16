Önce okudular sonra üzerinde tartıştılar - Son Dakika
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Önce okudular sonra üzerinde tartıştılar

6 saat önce

Bilecik'in Bayırköy beldesinde eğitim veren Bayırköy Ortaokulu tarafından yürütülen "Okudum, Anladım Soruyorum" projesi kapsamında 12'nci kitap okuma etkinliği düzenlendi.

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde eğitim veren Bayırköy Ortaokulu tarafından yürütülen "Okudum, Anladım Soruyorum" projesi kapsamında 12'nci kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Okul Müdürü Şentürk Gürbulak, öğretmen ve 8'ci sınıf öğrencilerin katıldığı etkinlikte, bir öğrencinin yüzündeki fiziksel bozukluk nedeniyle okulda yaşadıklarının anlatıldığı kitapta, yaşanılan olaylar sorularla değerlendirildi.


"Kitaba dokunmanın hazzı başkadır"


Etkinlikte bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kitaba dokunmanın hazzının başka olduğuna değinerek, "Güzel ve başarılı bir proje uygulamaya konulmuş. Okul müdürümüz emek veren öğretmenlerimiz ve gönüllü okuyucu öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Biz burada müzakere yaparak, kitabı tartıştık. Hepimizin bakış açısıyla kitabı tekrar okumuş olduk. Herhangi bir sıkıntımız varsa paylaşırız. Marifet iltifata tabidir. Sevgiye ve ilgiye herkes ihtiyaç duyar. Paylaşma olursa üzüntüler azalır, mutluluklar artar. İnsan, var oluş gayesini bilmezse, mutlu olma şansıda yok. İnsan istediğine emek vermeden kolayca ulaşabiliyorsa, sahip olduğuna kıymet vermiyor. O, onu anlık mutlu ediyor, mutluluğunun devamı olmuyor. Başka yerde arıyor mutluluğu. İnsanın emek vererek sahip olduklarıdır kıymetli olan. Kitaba dokunmanın hazzı başkadır. Okumanın yanında okutmamız lazım. Sorular sorarak okumalı ve sorgulamalıyız. Buradan sonuç çıkarmak ve sonucu davranışa dönüştürmeliyiz. Davranışa dönüşmeyen bilginin bir anlamı yok. Okuduğumuz kitapta merhamet, nezaket duygusu ve kibarlık, yardımlaşma, kıskançlık, husumet, başkasının derdiyle dertlenme, onun yerine kendini koyma gibi çıkartabileceğimiz birçok sonuç var. Okumakla geleceğe bakışınız inşa oluyor. Düşüncelerinizi ifade etmek kolaylaşıyor. İnsanların en faydalısı başkasına faydası olandır. Yaptığı işi emsallerinden daha iyi yapan kişi başarılıdır" ifadelerine yer verdi.


Etkinlik, Vali Şentürk'ün çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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