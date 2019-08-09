Son Dakika Haberleri: Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar
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Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar

46 dakika önce

Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılarAMASYA - Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı sonra göbek attı.

Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar
AMASYA - Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı sonra göbek attı.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesinin ardından Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu boyayan yaklaşık 20 gencin o keyifli anları kameraya yansıdı.
Aydınca, Amasya, Gökçe, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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