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Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular - Son Dakika

Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular

02.11.2021 21:52

Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular Anneler ürettikleri ürünleri sergiledi Kırmızı Kurdele Projesi ile okuma yazmayı öğrenen anneler sertifika sevinci yaşadı Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler sayesinde anneler hem okuma yazmayı öğrendi...

Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular

Anneler ürettikleri ürünleri sergiledi

Kırmızı Kurdele Projesi ile okuma yazmayı öğrenen anneler sertifika sevinci yaşadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler sayesinde anneler hem okuma yazmayı öğrendi hem de meslek sahibi oldu.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri, kadınlar konağı ve kadın destek merkezlerinde kadınlara yönelik okuma yazma, kuaför, dikiş nakış, el sanatları (Filografi, kağıt rölyef, iğne oyası) Kur'an-ı Kerim ve bilgisayar kurslarını faaliyete sundu. Daha çok yetişkin kadınlara yönelik açılan kurslara talepler yoğun olurken, Covid-19 tedbirleri kapsamında da dersler gerçekleştirildi. 3 ile 6 ay arasında değişen zaman dilimde tamamlanan kurslar sayesinde okuma yazma bilmeyen kadınlar önce okuma yazmayı ardından da çeşitli meslek dallarında eğitimler alarak meslek sahibi oldu.

"Ürünlerini sergilediler"

Kadınlar çeşitli kurslar kapsamında ürettikleri eserlerini, Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde "Kadının Emeği El Sanatları Sergisi"nde sergiledi. Açılışı yapılan sergide birbirinde güzel el sanatları görücüye çıktı. Protokol üyelerinin açıklamasının ardından okuma yazma kursundan başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verildi. Sertifikalarını alan kadınlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dikiş-nakış, el sanatları, kuaförlük, Kur'an-ı kerim, mobilya yenileme, fitness ve diyetisyenlik kurslarında toplamda 26 bin kadının eğitim aldığını söyledi.

Açılışın ardından açıklamada bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Bugün itibariyle 200 öğrencimiz mezun oldu. Hem sertifikalarını verdik hem de ödül ve hediyelerini verdik. Bu doğrultuda hanım kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız ilk günden itibaren ilçe genelinde bulunan kadın destek merkezleri ve diğer merkezlerimizde yaklaşık 14 kurs kapsamında toplamda 26 bin kadın kardeşimize eğitimler verdik. Özellikle de önem verdiğimiz 'Kırmızı Kurdele' projesi kapsamında okuma yazma ile ilgili sıkıntı yaşayan, geçmişte okula gidememiş, değerli bacılarımızı, hanım kardeşlerimizi okuma yazma kurslarına davet ettik. Onların eğitim öğretimlerine kurslar kapsamında yardımcı olduk. Kadın bilecek ki öğretecek, kadın yaşayacak ki yaşatacak. Kadınlar bizim yarı parçamızdır. Bizim için son derece önemlidir. Gerek sosyal belediyecilik kapsamında gerekse de hayatımızın her alanında kadının önemi son derece değerlidir. Hepimiz bir annenin evladıyız. Bu mahiyette kadınlarımızla ilgili birçok branşta, dikiş-nakış, halıcılık, kumaş, dokuma, boyama ve en önemlisi bilgisayar, Kur'an-ı Kerim ile okuma yazma kursu gibi kurslarla şu ana kadar 26 bin kadınımız eğitimler aldı. Bu kapsamda kadınlarımız sertifikalarını da aldılar. İnşallah bu sayılar katlanarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına katılan Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da yaptığı açıklamada, kadınların kaymakam, belediye başkanı gibi birçok alanda toplumun bir parçası olduklarını dile getirdi.

Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan ve hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden kursiyer kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular
Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular
Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular
Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular

Haliliye Belediyesi, Koronavirüs, Şanlıurfa, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önce okuma yazmayı öğrendiler sonra meslek sahibi oldular - Son Dakika


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