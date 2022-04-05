Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

05.04.2022 23:49
Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Adana'da bir otomobil önünde seyreden araca çarptıktan sonra park halindeki 5 otomobil ve 2 motosiklete çaparak durabildi.

Adana'da bir otomobil önünde seyreden araca çarptıktan sonra park halindeki 5 otomobil ve 2 motosiklete çaparak durabildi. Kazada otomobildeki bir kadın ile bir kurye yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'na meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet B. kullandığı 01 AIM 510 plakalı otomobil ile yolda ilerlediği sırada önünde seyreden 01 AHV 962 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 AIM 510 plakalı otomobil önce kaldırımda bulunan 2 motosiklete ardından park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi.

Kaza sırasında kuryeci olan Gökhan D., motosikletine paket yüklediği sırada otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gökhan D. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Cansu Ece S.'yi hastanelere kaldırdı.

Sürücü Mehmet B.'de alkol çıkmazken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kısmen trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı. - ADANA

Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

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Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce önündeki otomobile ardından park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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