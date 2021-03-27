ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI - Son Dakika

ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI

27.03.2021 11:28

Yenibosna'da, Taksim'e gitmek için bineceği özel halk otobüsünün hareket etmesi üzerine, durdurmak için kapıya eliyle vuran Atakan Temizkan, bu nedenle şoförün saldırısına uğradığını iddia etti.

Yenibosna'da, Taksim'e gitmek için bineceği özel halk otobüsünün hareket etmesi üzerine, durdurmak için kapıya eliyle vuran Atakan Temizkan, bu nedenle şoförün saldırısına uğradığını iddia etti. Cebinden çıkardığı biber gazını otobüs şoförünün yüzüne sıkarak kurtulduğu belirten Temizkan, kaçmaya çalışırken bu kez de görevli 3 kişi tarafından dövüldüğünü iddia etti.

Taksim'e gitmek için her sabah otobüse bindiği Yenibosna Metro otobüs durağına gelen Atakan Temizkan (23)'ın iddiasına göre, önceki gün Yenibosna Metro-Taksim seferini yapan özel halk otobüsünün hareket ettiğini görünce yetişmek için koşmaya başladı. Duraktan çıkmaya çalışan otobüse yetişen Temizkan, şoföre çeşitli el hareketleri yaparak durmasını istedi. Şoförün durmayarak yola devam etmesi üzerine Temizkan, eliyle otobüsün kapısına birkaç kez vurdu. Bunun ardından duran otobüse binen Atakan Temizkan, iddiasına göre, kapıya vurduğu gerekçesiyle şoförün saldırısına uğradı. Temizkan, otobüse bindiği an, şoförün, yakasına yapışarak kendisini aşağı indirip vurmaya başladığını söyledi. Cebinde taşıdığı biber gazını şoförün yüzüne sıkarak kurtulan Atakan Temizkan bu kez de 3 kişinin saldırısına uğradığını iddia etti. Yaşadığı saldırılar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Temizkan, kendisine saldıranlarla karşılaşmamak için o günden sonra otobüse binmek için bir sonraki durağa yürüyerek gittiğini belirtti.

BİBER GAZI SIKARAK KURTULDU

Atakan Temizkan, yaşadıklarıyla ilgili olarak "Ben Yenibosna'da oturuyorum. Yenibosna otobüs durağından her gün iş için Taksim'e geliyorum. 08.40 otobüsüne binmeye çalışıyordum. Bunların, iki dakika önce kaldırma huyu var. Bazen kafalarına göre 2 dakika önce kaldırıyor. Ben 153'ü aradım, bildirdim. Bana, hiçbir şey yapamayacaklarını, amirlerinin izniyle son saniyede saat değişikliği yapabileceklerini söylediler. Ben, bunun üzerine 08.40'da bineceksem 08.36'da orada olmaya çalışıyorum. O sabah halsiz hissediyordum. Biraz yavaş yürümüşüm. 08.38'de oradaydım. 08.40'da kalkması gereken otobüs tam ben durağa bindiğimde kalktı. Ben otobüse el işareti yaptım, hatta adamla göz göze geldim. Hemen kapının olduğu yana geçtim. Bekliyorum durmasını, durmadı gitti. Ben de hemen otobüsün kenarına elimde vurdum, belki görmemiştir diye. Ama yok, otobüs devam ediyor. Ben koşmaya başladım. Kapıyı açması için kapıya vurdum. Yan aynaya el işareti yaptım durması için. Otobüs durdu, ben de binmeye çalıştım. Binerken adamın amacı farklıymış. Hemen ayağa kalktı beni yakamdan tuttu, otobüsten itti, benimle aşağıya indi. 'Abi dur, yanlış anlaşılma oldu herhalde' dedim. Dinlemedi, bana vurdu. Ben de hem korktum hem halsiz hissediyordum. Kendimi savunmak için cebimde biber gazı taşıyordum. Biber gazı sıktım adama. Adam yine yakamı bırakmadı. Bir arkasına döndü kendine gelince. Bir daha bana vurdu, bu sefer isabet ettiremedi. Ben yine sıktım biber gazını. Adam beni bıraktı, ben de hem korktum hem olay büyümesin diye uzaklaşmaya çalıştım." dedi.

"DURAK BİNASINDAN ÇIKAN 3 KİŞİ SÜPÜRGEYLE DÖVDÜ"

Temizkan, "İşe yetişmeyi düşünüyordum. Az ileride Şirinevler Metro durağı var. Oraya doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Orada durak binası var. Oradan çıkan 3 kişi beni süpürgeyle kovalamaya başladı. Hızlı koştular ve beni yakaladılar. Dövmeye başladılar. Bir tanesi beni tuttu boynumu kırmaya çalıştı. Zor direndim. Şu an boynum acıyor. Orada bir vatandaş arabadan indi ayırmaya çalıştı. Beni bırakıp gittiler. Kulaklığım vardı kulağımda, o da düştü, paramparça oldu. Şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Sırtımda ve gözümde darp var. Kafama vurdular. Hepsi raporda yazıyor" diye konuştu.

OTOBÜSE ARTIK BAŞKA DURAKTAN BİNİYOR

Aldığı darp raporunun ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Temizkan, "Psikolojik olarak da mahvoldum. Her gün karşılaştığımız insanlar bizi öldürmeye çalışmamalı. Ben gerçekten korkmaya başladım. Zaten korkuyordum, o yüzden biber gazı taşıyorum. Asgari ücretli bir çalışanım. Bir kere akbil basıp işe geliyordum. Bu sefer tek araçla da gidemiyorum. O duraktan bir daha binemiyorum. İşe tek ücret ödeyerek gelmemin yolu da buydu" dedi.

ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI
ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI
ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI
ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI
ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI

Yenibosna, Taksim, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖNCE OTOBÜS SOFÖRÜ, SONRA GÖREVLİ 3 KİŞİ DÖVDÜ İDDİASI - Son Dakika


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