Son Dakika Haberleri: Önce otomobil çarptı sonra üzerinden kamyonet geçti (tekrar)
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Önce otomobil çarptı sonra üzerinden kamyonet geçti (tekrar)

28 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken önce otomobilin çarptığı ardından yerde yatarken üzerinden kamyonetin geçtiği Ahmet Ural (87) yaşamını yitirdi.

Önce otomobil çarptı sonra üzerinden kamyonet geçti (tekrar), System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken önce otomobilin çarptığı ardından yerde yatarken üzerinden kamyonetin geçtiği Ahmet Ural (87) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ural'a, Ş.D.'nin kullandığı 07 VZ 769 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Ural'ın üzerinden, yerde yatarken, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyonet geçti. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Ural'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sürücü Ş.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanıklarının, Ural'ın üzerinden geçtiğini belirttiği kamyonet sürücüsünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da oturan Ahmet Ural'ın, yaz aylarını Alanya'daki evinde geçirdiği öğrenildi.

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:58 Kaynak: DHA
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