Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı.

Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karabük Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Yusuf Meral yönetimindeki 78 AG 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen Yunus Başaran'ın kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen Özgür Ünal'a çarptı. Kazada, Meral'in kullandığı otomobilde bulunan Ünal Baltacı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Özgür Ünal, Yusuf Meral, Yunus Başaran ve Sinan Civelek, çevredekiler ve sağlık ekiplerince yolun karşısında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sinan Civelek ve Yusuf Meral özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yusuf Meral, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü
Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 05:15:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]