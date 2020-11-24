Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı - Son Dakika

Önce otomobili itti, sonra bagajına oturarak yolculuk yaptı
24.11.2020 09:57
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş yakıtı biten otomobili önce itti, ardından da otomobilin bagajına oturarak uzun süre tehlikeli yolculuk yaptı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş yakıtı biten otomobili önce itti, ardından da otomobilin bagajına oturarak uzun süre tehlikeli yolculuk yaptı.
Olay, ilçeye bağlı Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarının yakıtı biten vatandaşlar çareyi aracı itmekte buldu. Akaryakıt istasyonuna doğru otomobili iten vatandaş ise araç yokuş aşağı gidince otomobilin bagajına oturdu. Dakikalarca süren yolculuk amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, tehlikeli yolculuk otomobilin akaryakıt istasyonuna ulaşmasıyla son buldu.
Trafiği de tehlikeye atan olayın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.
(İHA)
Son Dakika Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu