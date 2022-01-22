Önce paleti çaldı ardından çalışanı ezdi - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir marketin önündeki tahta paleti çalan hırsız, ardından kendisini kovalayan çalışanı ezdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 18 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan marketin önündeki paletlerden biri alan R.K, hızla uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden market çalışanı şüpheliyi yakalamak için hızla koştu. Paleti aracına koyan şüpheli, bu sırada kendisine doğru koşan market çalışanına çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli R.K polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan R.K., "açıktan hırsızlık ve kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tahta paleti çaldığı ve market çalışanını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL